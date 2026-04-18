Türkiye çam balı üretiminde birinci

Edremit ilçesinde Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci, Türkiye'nin çam kınma balı üretiminde birinci sırada olduğunu söyledi. Kazdağları Bal Ormanının ad mimarı olan İlhan Deveci yaptığı açıklamada, "Yaşanan küresel ısınma, kuraklıklar, basralı çam ağaçlarının kesilmesi ve yangınlarla yok olan çam ağaçları bu üretimimizi olumsuz etkiliyor. Son yıllarda bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Çam Balı nektarını "Basra Böceği" üretiyor. O anlamda bu böcek Türkiye için stratejik öneme sahiptir. Kazdağı Bal Ormanına bu böceği farklı yöntemler kullanarak yerleştirmeye devam ediyoruz. Bu konuda çok önemli deneyim ve bilgiye de sahip olduk" dedi.