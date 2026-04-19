7 bölgede 324 yatırım için teşvik verilecek

Türkiye'de bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, rekabet gücünü artırmak ve öncelikli yatırım alanlarını desteklemek amacıyla başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı, 81 ilin potansiyelini gün yüzüne çıkararak ülkenin gelişimine katkı sağlayacak. Böylelikle il bazlı belirlenen öncelikli yatırım alanları desteklenecek, katma değerli üretim ve nitelikli istihdam artırılacak, yerel kalkınma vizyonu sürdürülebilir ve somut projelerle hayata geçirilecek. Teşvik programına, gerçek veya tüzel kişiler başvuruda bulunabiliyor. Program kapsamında, daha önce teşvik belgesine bağlanmış veya başka bir kamusal destek programı dahilinde desteklenmekte olan yatırımlar için başvuru yapılamıyor. Bir yatırımcı en fazla 5 başvuruda bulunabiliyor.