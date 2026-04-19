“Almanya Türkiye’nin kilit ihracat pazarı”

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Başkanı Bige Yücel, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin sadece ham maddeye dayanmadığını, iki ülkenin sanayi üretiminde birbirine entegre olduğunu belirterek; Almanya'nın 2026'nın ilk çeyreğinde de Türkiye'nin kilit ihracat pazarı olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Yücel, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin yapısına bakıldığında ilişkilerin yalnızca ham madde ticaretine dayanmadığını, aksine iki ülkenin birbirinin sanayi üretim zincirlerine derinlemesine entegre olduğunu söyledi. Bu entegrasyonun, özellikle orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin ticaretinde belirginleştiğini dile getiren Yücel, "Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilen ürünler arasında ilk sırada otomotiv sektörü geliyor" açıklamasında bulundu.