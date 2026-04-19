Babasının hediye ettiği kuzuyla çiftlik kurdu

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan İlknur Öktem (36), 15 yıl önce oğlunun doğumu sonrasında babasının hediye ettiği kuzu vesilesiyle hayvancılığa başladı. Kuzunun büyüyüp yavrulamasıyla ata mesleği olan hayvancılığa adım atan Öktem, zamanla 165 küçükbaştan oluşan bir çiftliğin sahibi oldu. Öktem, "O kuzu sayesinde sürü çoğaldı bu hale geldi. Koyunlar yaşam kaynağımız olmaya başladı. Kuzular çoğaldıkça temelli bu işi yapmaya heveslendik" şeklinde konuştu.

'ŞU AN HEDEFİMİZ 100 KOYUN'

Hayvancılığa başlamadan önce ev kadını olduğunu dile getiren Öktem, "2 çocuğum var, kızım 18, oğlum 15 yaşında. Oğlum özel gereksinimli olduğu için doktor evin içinde durmamasını, bahçede vakit geçirmesini tavsiye etti. Oğlum Hulki bahçeyi ve hayvanları çok sevdi. O sevince biz de sevmeye başladık. Çiftliğimizde şu an 75 anaç koyun, 90'ın üzerinde de kuzu mevcut. Hedefimiz 100 koyun. Devletin verdiği desteklere başvurup sürüyü çoğaltmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.