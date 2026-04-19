EHKİB Başkanlığına Çağlar Bağcı seçildi

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nde (EHKİB) 2018- 2026 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Burak Sertbaş, görevi Çağlar Bağcı'ya devretti. Ege Bölgesi Moda Endüstrisi önümüzdeki 4 yıllık dönemde Çağlar Bağcı liderliğinde mesleki eğitim, pazarlama, sürdürülebilirlik, tasarım, dijitalleşme ve yapay zekâ başlıklarına odaklanacak. Sertbaş, 2026-30 döneminde TİM Genel Kurulu Delegesi olarak Bağcı'nın listesinde yer aldı. Bağcı, "Hazır giyim sektörü olarak net ihracatçı bir sektörüz" dedi.