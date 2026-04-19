En fazla yaş meyve ve sebze Irak’a gönderildi

Türkiye'nin 2026'nın ilk çeyreğindeki 1 milyar 305 milyon 256 bin 900 dolarlık yaş meyve sebze ihracatında Irak, yüzde 21,87'lik payla ilk sırada yer aldı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre yaş meyve sebzede dış satım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,56 artarak 1 milyar 305 milyon 256 bin 900 dolara ulaştı. Bu dönemdeki ihracatın yüzde 21,87'sine denk gelen 285 milyon 456 bin 688 dolarlık kısmı Irak'a yapıldı. Geçen senenin ilk çeyreğinde Rusya'nın zirvede olduğu dış satımda Irak, yüzde 104,42 artış yaşadı. Bu ülkeye bu dönemde 131 bin 717 ton yaş meyve sebze gönderildi.