EPDK’dan 1500 megavat kapasite tahsisi yapılacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mevcut santrallerin hibrit (çok kaynaklı) üretim yapısına dönüşümünü desteklemek amacıyla hidroelektrik, biyokütle ve jeotermal santraller için kapasite tahsisine ilişkin yeni düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Kurulun 16 Nisan 2026 tarihli ve 14482 sayılı kararına göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından bildirilen toplam 1500 megavatlık (MW) kapasitenin 1300 megavatı hidroelektrik, 100'er megavatı biyokütle ve jeotermal santrallere tahsis edildi. Karara göre, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm talepleri kapsamında başvuru yapılabilecek tesislerin kısmen veya tamamen işletmeye geçmiş santraller olması şartı getirildi. Başvurularda, tesislerin son 5 yıllık üretim ve kurulu güç verileri dikkate alınarak ortalama kapasite faktörü hesaplanacak.