‘İhracatta lokomotif üç sektör arasındayız’

Mobilya sektörünün Türkiye'nin ve İzmir'in yıldız sektörleri arasında olduğunu vurgulayan İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Başkanı Zafer Koç, meslek dalındaki üyelerin finansal desteklere ihtiyaç duyduklarını söyledi. Yan sektörleriyle birlikte önemli ihracat, istihdam, üretim gücüne sahip olduklarını hatırlatan Koç, "Ekonomiye önemli katma değer sağlıyoruz. Ülke genelinde ve İzmir'de ihracatta lokomotif üç sektörün arasındayız. Önemli döviz girdisi sağlarken, istihdam olanaklarımızla, vergilerimizle, üretim potansiyelimizle ekonomiye can suyu veriyoruz. Ülke yöneticilerinin, böylesine etkin bir sektörün üyelerine daha fazla ilgi göstermeleri gerektiğine inanıyoruz" dedi.

'ÜRETİME HAZIRIZ'

Üretmeye ve ihraç etmeye hazır olduklarını kaydeden Başkan Koç, "Türkiye ancak üretim gücünü etkinleştirdiği takdirde kalıcı kalkınma hamlesi gerçekleştirebilir. Mobilya ve yan sektörleri üretme potansiyeline sahip, ürettikleri ürünleri iç ve dış pazarlara doğru şekilde sunan işletmelerden oluşuyor. Sektörü geliştirmeye yönelik azmimiz, gelişme arzumuz var, ancak finansman kaynaklarımız yetersiz. Esnaf Kredi Kooperatifleri'nin uygun kredileri dışında avantajlı finansman bulamıyoruz. Ankara'da ülke yöneticileri tarafından sektörümüze ilişkin yeni bir teşvik ve kredi paketi hazırlamalıdır. Üretimimizi destekleyen yeni uygulamalar kısa vadede Türk ekonomisine olumlu yansıyacaktır. Ayrıca İzmir ve çevre illere de iktisadi atılım yaşatma iddiasında oluruz" diye konuştu.

ANKARA TEMASLARI

Yerel yönetimlerle uyumlu çalıştıklarını da hatırlatan Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'de gerek mülki amirlerimizle gerek belediyelerimizle samimi ve işbirliği altında çalışmalar yürütüyoruz. Üyelerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek, daha geniş ve kullanıma uygun işyerleri inşa etmek oda yönetimimizin ilk hedefleri arasında. İzmir'deki yerel yöneticilerimizin sektörümüze gösterdiği ilgi ve alakayı ulusal bazda ülke yöneticilerinden de bekliyoruz. Mobilya sektörüne can suyu verdiğiniz takdirde, çok daha fazlasını geri dönüş olarak alabilirsiniz. Yaz aylarında planladığımız Ankara temaslarımız var. Oda yönetimi olarak düşünce ve önerilerimizi içeren raporumuzla istişarelerde bulunmak istiyoruz. Mobilya sektörü yan kollarıyla oldukça büyük ve etkin bir sektör."