İstanbul’da üçlü pist operasyonları tonlarca karbon emisyonunu önledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen üçlü pist operasyonuyla uçakların taksi sürelerinde ve kalkışlarında önemli kazanımlar sağlandığını ve böylece yıllık bazda yaklaşık 50 bin ton karbon emisyonunun önlendiğini bildirdi. Uraloğlu, "Operasyon, yoğun saatlerde trafiği yönetmede yüksek esneklik ve verimlilik sağladı. Bunun sonucu olarak 29 Kasım 2025'te 1 saatte 78 iniş, 2 Temmuz 2025'te ise 1 saatte 81 kalkışı başarıyla gerçekleştirerek rekorlara imza attık. 78 inişe ilişkin analizlerimizde ise iniş başına ortalama yaklaşık 40 deniz mili mesafe tasarrufu sağlandığını ve uçuş mesafelerinde yüzde 21 iyileşme gerçekleştiğini tespit ettik" dedi.