‘Küresel ekonomide ezberler bozuluyor’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji kabiliyetleriyle dünyada dönüşümün öncülerinden olduğunu belirtti. Bakan Kacır, "Dünyada büyük dönüşümlerin yaşandığı bir çağdayız. Maalesef bu dönüşümler, savaşlarla da eş zamanlı olarak cereyan ediyor. Umut ediyoruz ki artık savaşlar son bulsun. Küresel ekonomideki dönüşümde ülkemizin etkin şekilde varlık göstermesini çok önemsiyoruz. Küresel ekonomide özellikle son 80 yıldır benimsenmiş olan pek çok kabul artık terk ediliyor. Serbest ticaret, liberal ekonomi gibi yaklaşımlar yerini daha fazla yerinde üretime yakından tedarik, dostlardan tedarik yaklaşımlarına, küreselleşme yerini daha fazla bölgesel işbirliğine, ikili ortaklıklara bırakıyor" dedi.