Veterinerlerde aşı ve küpe ücret ödemeleri değiştirildi

ResmÎ Gazete'de yayımlanan "Veteriner Biyolojik Ürün ve Hayvan Tanımlama Araçlarının Bedelleri ile Uygulama Ücretlerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile hem hayvan sahiplerini hem de uygulayıcı veterinerleri doğrudan ilgilendiren kapsamlı değişikliklere gidildi. Yeni düzenlemeye göre sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlara yapılan aşı ve tanımlama işlemlerinin ücretleri, hayvan sahiplerinin onayıyla doğrudan devlet desteklerinden kesilecek. Böylece üreticinin ayrıca ödeme yapmasına gerek kalmayacak. Bu işlem sistem üzerinden otomatik olarak kaydedilecek ve takip edilecek. Diğer hayvan türlerinde ise sistem altyapısı tamamlanana kadar ücretler doğrudan hayvan sahipleri tarafından ödenecek.