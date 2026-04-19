‘Yeni ticaret koridorlarına yatırım yapılması şart’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında katıldığı panelde önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Avrupa'daki iç siyasi engellerin aşılmasını ve Gümrük Birliği'nin hizmetler, tarım ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde genişletilmesini umuyoruz. Bu, ticaret hacmini 10 veya 20 yıl içinde kolayca iki katına çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Öte yandan güncel ekonomiyle ilgili de konuşan Şimşek, "İleriye baktığımızda ek ticaret koridorlarına duyulan ihtiyacın oldukça açık olduğunu düşünüyoruz. Orta Koridor'un en verimli olanlardan biri olacağını düşünüyoruz. Ancak bu sadece bununla sınırlı değil. Basra'yı, yani esasen Körfez'i ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini Türkiye altyapısına du. bağlamak için Irak ile görüşmeler yürütüyoruz. Bu nedenle bir şeyin başınıza gelmesini beklemek yerine, bunu tasarım aşamasında ele almanın yolu yeni koridorlara yatırım yapmak ve ek tedarik zincirlerine yatırım yapmaktır" dedi.