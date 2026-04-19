Yılın ‘en iyi taksicisi’

İzmir'in Buca ilçesinde ilaç almak için çıktığı sokakta evinin yolunu kaybeden yaşlı kadını, güvenli bir şekilde ailesine teslim eden duyarlı taksi sürücüsü, plaketle ödüllendirildi. 12 Nisan Pazar günü yeni taşındığı mahallede ilaçlarını almak üzere evden çıkan 76 yaşındaki kadın kayboldu. Yaşlı kadın, paniğe kapılarak yardım talep etti. Aracından inerek yaşlı kadının yanına giden taksi sürücüsü Volkan Gökbaş (46), kadını telkin ederek sakinleştirdi. Yaşlı kadının üzerinde parası olmadığını söylemesine aldırış etmeyen sürücü, kadını aracına davet etti. Yol boyunca yaşlı kadınla sohbet eden sürücü, kadını evine kadar götürerek yakınlarına teslim etti. Yaşanan örnek davranışın ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası, Gökbaş'ı plaket ile ödüllendirdi. Odayı ziyaret eden İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar da sürücüyle bir araya gelerek kendisine 'İyi Taksici' ödülünü takdim etti.