Önümüzdeki ay başlıyor: Doğal gazda kademeli dönem! 19 milyon abone yararlanacak

METREKÜPTE 10 LİRA FAZLA ÖDENECEK

Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, Kademe-1 olan normal tüketime sahip haneler için doğal gaz metreküp fiyatı 10.62 TL, kademeye takılanlar için Kademe-2 fiyatı 18 TL, şehit aileleri ve gaziler için kademesiz desteklemeli metreküp fiyatı 5.31 TL olarak belirlendi.

Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklenerek ise faturalara yansıyacak metreküp fiyatları netleşiyor. Yani Kademe-1'de tüketim yapanlar doğal gazın metreküpüne 16.23 TL, Kademe-2'de tüketim yapanlar ise 26.13 TL ödeme yapacak. SKB illere göre ufak çapta değişiklik gösterebiliyor.