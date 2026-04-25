Analık izninde ilk 10'a girdik









Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuk olduğu televizyon yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, çalışan anneler için Sosyal Hizmetler Kanunu ile doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılırken, babalık izni de işçi ve memurlar arasında eşitlenerek 10 güne yükseltildiğini belirtti. Göktaş, "Annelik iznine baktığımızda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinin ortalaması 18 hafta. Biz bunun çok gerisindeydik. Yeni düzenlemeyle beraber ilk 10'dayız ve OECD ülkelerinde annelere destek olan, analık izni dediğimiz çalışan annelerine yönelik bu desteğimizi en çok destekleyen ülkelerinden biri olduk" dedi.

Yeni kanun paketiyle sadece izin süreleri değil, dijital güvenlik alanı da yeniden şekilleniyor. Çocukları siber zorbalık ve bağımlılıktan korumak amacıyla 15 yaş altı sosyal medya kullanımına yönelik kapsamlı bir düzenleme getirildiğini belirten Göktaş, platformlara yaş doğrulama ve aldatıcı reklamları engelleme gibi sorumluluklar yüklendiğini ifade etti.