Analık izninde ilk 10’a girdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuk olduğu televizyon yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, çalışan anneler için Sosyal Hizmetler Kanunu ile doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılırken, babalık izni de işçi ve memurlar arasında eşitlenerek 10 güne yükseltildiğini belirtti. Göktaş, "Annelik iznine baktığımızda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinin ortalaması 18 hafta. Biz bunun çok gerisindeydik. Yeni düzenlemeyle beraber ilk 10'dayız ve OECD ülkelerinde annelere destek olan, analık izni dediğimiz çalışan annelerine yönelik bu desteğimizi en çok destekleyen ülkelerinden biri olduk" dedi.
'NORM OLUŞTURUYORUZ'
Yeni kanun paketiyle sadece izin süreleri değil, dijital güvenlik alanı da yeniden şekilleniyor. Çocukları siber zorbalık ve bağımlılıktan korumak amacıyla 15 yaş altı sosyal medya kullanımına yönelik kapsamlı bir düzenleme getirildiğini belirten Göktaş, platformlara yaş doğrulama ve aldatıcı reklamları engelleme gibi sorumluluklar yüklendiğini ifade etti.
Bu adımların yasaklama değil bir norm oluşturma süreci olduğunu vurgulayan Göktaş, "Amacımız çok net. Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital ortam. Sosyal medyanın sürekli algoritmaların eşiğinde, küresel şirketlerin para kazanma odaklı çalışmalarının içerisinde kalmasını istemedik. Devlet norm oluşturuyor; sosyal medya platformlarından güvenli ortam sağlamalarını ve yaş doğrulama sistemini getirmelerini bekliyoruz" dedi. Göktaş, önümüzdeki dönemde çıkacak bir yönetmelik ile Siber Güvenlik Başkanlığı ve BTK ile beraber yaş doğrulama sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu.
15-18 YAŞ ARASINA AYRIŞTIRILMIŞ İÇERİK
Yaşına uygun olmayan içeriklerin çocukların karşılarına çok kolay çıktığına değinen Göktaş, "O içeriklerin arkasında devasa şirketler var ve çocuklarımızın üzerinde büyük paralar kazanan firmalar var. Yeni düzenlememizle 15-18 yaş arasında da ayrıştırılmış içerik sunma zorunluluğu getiriyoruz.
Özellikle cinsel içerikler, olumsuz içerikler ve çocukların psikolojik olarak gelişmesine engel olan zararlı içeriklerden arınmasını istiyoruz" dedi. Oyunlarla ilgili düzenleme hakkında konuşan Göktaş, "Oyun platformlarından yaş derecelendirilmesini istiyoruz. Yani hangi oyun hangi yaş grubuna uygun bir şekilde derecelendirilmesini istiyoruz. Derecelendirilmemiş oyunlar otomatik olarak 18 yaş üstü olarak derecelendirilecek. Bir de 100 binden fazla kullanıcısı olursa Türkiye'de bir muhatap bulmak istiyoruz" diye konuştu