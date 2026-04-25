İç pazarın ve Avrupalı turistin “bayram” rotası Antalya olacak

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Kurban Bayramı ve Hristiyanların Pfingsten (Hamsin Yortusu) bayramının aynı zamana denk geldiğini belirterek, Antalya'da bu dönemin haraketli geçeceğini söyledi.

REZERVASYONLAR ARTIYOR

Kavaloğlu, bu yılın ilk üç ayında kentte 709 bin 427 yabancı ziyaretçi ağırlayarak geçen yılın aynı dönemine göre turizmde yüzde 2,2 büyüme kaydettiklerini ifade etti. Kavaloğlu, "Bayram için martın sonuna kadar olan erken rezervasyon kampanyaları nisanın sonuna kadar uzadı. Dolayısıyla bunu değerlendirebilirler" dedi. Kavaloğlu, Kurban Bayramı tatili itibarıyla turizmde asıl hareketliliğin başlayacağını belirterek, mayısın yoğun geçmesini beklediklerini ifade etti. Kavaloğlu, "Bu dönemde turizmde yüksek sezonun başlayacağını, sezonun gerçek anlamda açılacağını düşünüyorum. Bunu büyük umutla bekliyoruz. Rezervasyonlar da bunu gösteriyor. O döneme hem Avrupa'daki Türklerden hem iç pazardan hem de yurt dışından aynı anda çok ciddi rezervasyon alırız" dedi.