KOBİ’lerin yetenekleri SAHA’da vitrine çıkacak

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki yerlileşme hamlesinin destekçilerinden OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), SAHA 2026'ya kapsamlı katılım sağlayacak. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sektörün üretim potansiyelini küresel vitrine taşımayı hedefleyen OSSA, fuar alanında kurulan 156 metrekarelik standında, savunma sanayisine kritik çözümler sunan 11 yetkin üye firmasını tek çatı altında bir araya getiriyor. Bunun dışında da çok sayıda OSSA üyesi firma fuara kendi stantlarıyla katılıp ürün ve yeteneklerini tanıtacak. Talaşlı imalattan ısıl işleme, hidrolik sistemlerden savunma teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren üye firmalar, fuar süresince hem yerli ana yüklenicilerle hem de uluslararası heyetlerle stratejik işbirliği görüşmeleri yaparak Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor. OSSA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, yaptığı açıklamada, SAHA 2026'nın, yerli ve milli savunma sanayinin küresel rekabetçiliğini sergilemek adına değerli bir platform olduğunu söyledi.

BULUŞMA NOKTASI

Türk savunma ve havacılık sanayisiyle birlikte bu gelişime katkı veren KOBİ'lerin de önemli bir gelişim içinde bulunduğunu vurgulayan Yarsan, SAHA 2026'da bunun örneklerini ziyaretçilerle buluşturacaklarını ifade etti. Yarsan, şu değerlendirmede bulundu: "OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi olarak 156 metrekarelik alanda farklı yeteneklere sahip 11 üyemizle birlikte sergilediğimiz bu birliktelik, KOBİ'lerimizin ekosistemdeki kritik rolünü bir kez daha gösteriyor. Sektörümüzün sesini dünyaya duyurma noktasında Anadolu Ajansının sağladığı kesintisiz ve güçlü desteği çok kıymetli buluyoruz. SAHA 2026'da kurduğumuz bu köprüleri, 14-16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz ve sektörün bir başka önemli buluşma noktası olacak IDA Türkiye ile bir adım daha ileri taşıyacağız. Amacımız, Ankara başta olmak üzere tüm sektörümüzün üretim gücünü uluslararası işbirlikleriyle taçlandırmaya devam etmektir."