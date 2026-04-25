Muğla’dan 198 milyon dolarlık balık ihracatı

Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin önemli kısmının yapıldığı Muğla, yılın ocak-mart döneminde 198 milyon dolarlık su ürünleri ihracatına imza attı. Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde yetiştirilen balıklar, üretim alanından alınarak işleneceği tesislere götürülüyor. Buralarda temizlenen balıklar, fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor. Balıklar iç pazarın yanı sıra yurt dışına gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, kentin yaklaşık 1500 kilometreye ulaşan kıyı şeridinin, su ürünleri yetiştiriciliğinde güçlü bir üretim altyapısı sunduğunu söyledi. Muğla'nın yaklaşık 167 bin tonluk üretim kapasitesiyle ülkede su ürünleri yetiştiriciliğinde birinci, alabalık üretiminde ikinci sırada olduğunu dile getiren Baydar, "Su ürünleri yetiştiriciliğinde ülke üretiminin yüzde 26,5'i ilimizde gerçekleşiyor" dedi.