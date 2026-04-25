Türkiye en fazla mandalinayı Irak’a, limonu Rusya’ya sattı

Türkiye'nin dış satımına önemli katkı sağlayan turunçgil sektörü, 2026'nın ocak-mart döneminde en fazla mandalinayı Irak'a, limonu Rusya'ya gönderdi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ilk çeyreğinde 638 bin 442 ton ürünün dış pazarlarda değerlendirildiği turunçgil sektöründe 697 milyon 678 bin 706 dolarlık döviz girdisi elde edildi. Dış satımda bu dönemde 434 milyon 449 bin 879 dolarla mandalina zirvede yer alırken, bu ürünü 142 milyon 828 bin 519 dolarla limon takip etti. Çok sayıda pazarda alıcısı bulunan Türk turunçgilinde en fazla mandalina Irak'a gönderildi. Yılın ilk çeyreğinde Irak'a satılan 62 bin 403 ton mandalina karşılığında 146 milyon 192 bin 416 dolar gelir sağlandı. Ocakmart döneminde ihracatın ikinci sırasında yer alan limonda ise en çok satış Rusya'ya yapıldı.