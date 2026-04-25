Türkiye’de e-ticaret işlem sayısı 7 milyara çıktı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Samsun B2B Networking" etkinliğine katılan e-ticaret altyapıları üzerine çalışan satış yöneticisi Zekeriya Ateş, Türkiye'de e-ticaretin son yıllarda güçlü büyüme sergilediğini söyledi. Son 5 yılda e-ticaret üzerinden yapılan işlemlerin 1 milyarlardan 7 milyar adetlere çıktığının altını çizen Ateş, "Türkiye'de bir ürün almadan önce araştırma yapanların oranı yüzde 86. Online araştırma yapan kitlenin oranı son iki yılda yüzde 30 arttı. İnsanlar son dönemlerde daha çok fiyat odaklı araştırma yapıyor." dedi. Türkiye'de e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının da son 7 yılda yüzde 5 seviyelerinden yüzde 21'e yükseldiğine dikkati çeken Ateş, "Aslında hala e-ticarette büyük büyüme potansiyeli var Türkiye için" dedi.