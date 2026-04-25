Türkiye’den küresel enerji vizyonu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji sisteminin "büyük buhran" yaşadığını belirterek, küresel sistemi rahatlatacak ve Türkiye'nin yeni enerji mimarisini oluşturacak projelerin detaylarını anlattı. Bakan Bayraktar, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol ve doğal gaz piyasalarının "şah damarı" niteliğinde olduğunu belirterek, tüm ülkelerin yüksek risk altında bulunduğunu ifade etti. Bayraktar, bu yılın enerji planlamalarında kritik bir revizyon yılı olduğunu belirterek, "Üzerinde çalıştığımız yeni planda yeni bir enerji mimarisi inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi. Petrol ve doğal gazda Hürmüz bağımlılığının düşük olduğunu belirten Bayraktar, "Petrol ihtiyacımızın yalnızca yüzde 10'unu bu bölgeden karşılıyoruz, doğal gazda ise LNG tedarikimiz yok" dedi. Bu nedenle arz güvenliği açısından risk bulunmadığını ifade etti.

'FİYAT ARTIŞI YOK'

Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında ise İsrail-ABD'nin İran ile olan savaşının daha kısa sürmesi ve piyasaların normal seyrine kavuşması halinde yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaz yeni bir fiyat artışı planlamadıklarını anlattı. Elektrik ve doğalgazda geçilen kademe sistemi ile ihtiyaç sahibi kesimlerin desteklenmesinin amaçlandığını anlatan Bayraktar, yeni dönemde gerçek ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek sunulmasının hedeflendiğini kaydetti. Bayraktar, bu yeni modelde vatandaşları nakdi olarak desteklemeyi planladıklarını anlatarak "Yani hesaplarına belli bir miktar parayı kış aylarında yatıralım bir enerji fonu, desteği gibi. İhtiyacı olmayanları bu işten çıkaralım, gerçek ihtiyaç sahibine daha fazla verelim istiyoruz" dedi.