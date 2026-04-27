72 ÜLKEYE 2.8 MİLYAR DOLARLIK ARAÇ SATILDI

TÜRKİYE'DEN yılın ilk çeyreğinde 72 ülke, özerk ve serbest bölgeye 2.8milyar dolar değerinde binek otomobil gönderildi. Sektör, ocak-mart döneminde en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım yüzde 8 düşüşle 536 milyon 862 bin dolardan 493 milyon 428 bin dolara geldi. En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan İspanya'ya dış satımda yüzde 10 artış sağlandı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 392 milyon 173 bin dolarlık binek otomobil satılan İspanya'ya bu yılın aynı döneminde 431 milyon 686 bin dolarlık dış satıma imza atıldı.