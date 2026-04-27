Ege Serbest Bölgesi’nden 4 milyar dolarlık hedef

TÜRKİYE'DEKİ 19 serbest bölge arasında bulunan, ticaret hacmi ve ihracat geliri açısından en büyük serbest bölge olan Ege Serbest Bölgesi, son 5 yıldır ticaret hacmi ve ihracatını kesintisiz artırıyor. Geçen yıl 3,2 milyar dolarlık dış satımla ihracatta rekor kıran bölge, küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen büyüme ivmesini bu yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. 2025'in ocakmart döneminde 755 milyon 312 bin dolar ihracat gerçekleştiren bölge, bu yılın aynı döneminde dış satımını yüzde 10 yükselterek 826 milyon 850 bin dolara çıkardı. Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, bölgelerinin son 5 yıldır ticaret hacmini ve ihracatını her yıl ortalama yüzde 10'un üzerinde artırdığını söyledi. Güler, şunları kaydetti: "Bölgenin yakaladığı bu büyüme ivmesinin yıl sonuna kadar devam etmesini hedefliyoruz. Bölgenin ticaret hacminin yıl sonunda 7 milyar dolara, ihracatının ise 4 milyar dolara yaklaşmasını hedefliyoruz."