Egeli modacılar dünya sahnesinde

EGE Bölgesi'nin ihracat ve istihdam lokomotifi Ege Moda Endüstrisi, ihracatta tekrar artışa geçmek için iki koldan pazarlama atağı başlattı. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Londra'da 28-29 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan Fashion SVP Fuarı'na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yaparken, aynı tarihlerde hedef pazar olarak belirledikleri Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatı artırmak için Los Angeles'te 21 firmanın katılımıyla "Sektörel Ticaret Heyeti" gerçekleştirecek. 2026 yılına 6 fuara Milli Katılım Organizasyonu yapma hedefiyle girdikleri bilgisini veren Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Çağlar Bağcı, New York'ta 13-14 Ocak tarihlerinde düzenlenen PV Manufacturing New York Fuarı'na 12 firmayla, 3-5 Şubat 2026 aralığında Fransa'da Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na 22 firmayla Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenlediklerini, 28-29 Nisan 2026 tarihinde Londra'da gerçekleşecek olan Fashion SVP Fuarı'na da 10 firmanın katılımıyla Milli Katılım Organizasyonu yapacaklarını dile getirdi.

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak Los Angeles'e ilk kez "Sektörel Ticaret Heyeti" düzenleyeceklerinin altını çizen Başkan Bağcı, 12'si İzmir'den, 7'si İstanbul'dan ve 2'si Denizli'den 21 Türk firmasının 60 ABD'li ithalatçıyla ikili iş görüşmeleri yapacağını belirtti. ABD'yi 2026 yılında hedef pazar olarak seçtiklerini hatırlatan Başkan Bağcı, "ABD, 2025 yılında 100 milyar dolarlık giyim ithalatıyla dünyanın uzak ara en büyük giyim ithalatçısı konumunda. Türk hazır giyim sektörümüz için Avrupa'dan sonraki en büyük pazarımız" ifadelerini kullandı.