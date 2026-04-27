Enerjide lisans ve kapasite artışı

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2025 verilerine göre, Türkiye'de enerji sektöründe verilen lisans sayısı yüzde 13.8 artarak 11 bin 891'e ulaştı. Elektrik piyasasında sınırlı artış yaşanırken üretim kapasitesi iki katına çıkarak 5 bin 229 megavata yükseldi; petrol piyasasında lisanslar güçlü artış gösterirken LPG ve doğal gazda düşüş kaydedildi. Elektrikli araç altyapısında ise dikkat çekici bir büyüme yaşandı; şarj istasyonu sayısı 14 bin 323'e, soket sayısı ise yüzde 46.6 artışla 38 bin 808'e çıktı. Yıl sonunda yürürlükteki toplam lisans sayısı da 28 bin 323'e ulaşarak sektördeki genişlemenin sürdüğünü ortaya koydu.