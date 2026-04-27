Gökyüzüne tutkun gençler THK bünyesinde yetisiyor

Türk Hava Kurumu (THK) tarafından 91 yılda 10 bine yakın pilotu mezun eden THK Uçuş Akademisi, sivil havacılığın ihtiyacı olan pilotları tüm modern imkan ve kabiliyetlerini kullanarak yetiştirmeyi sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği THK Uçuş Akademisi bünyesindeki pilotaj eğitimlerinde, başlangıç ve ileri seviye eğitimler için modern eğitim uçakları kullanılıyor. Bu kapsamda genellikle 22 tek motorlu ve 4 çok motorlu eğitim uçağı ile üç son teknoloji simülatör kullanılarak öğrencilerin teorik ve pratik açıdan kapsamlı eğitim almaları sağlanıyor.