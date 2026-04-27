Makam şoförlerinden dayanışma buluşması

EGE Bölgesi Makam Şoförleri Derneği, bu senenin ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Nurettin Azlal ve Başkan Yardımcısı Erdoğan Ak öncülüğünde yapılan etkinliğe İzmir ve Ege Bölgesi'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, ve Eskişehir'den gelen üyeler de katıldı. Çalışmayan şoför arkadaşlara İş bulmak amacıyla bu derneği kurduklarını belirten Başkan Nurettin Azlal, "100'e yakın üyemiz var ve bu sayı daha da artıyor. Her yıl nisan ve aralık aylarında kahvaltı etkinlikleri düzenliyoruz. Bu sayede fikir alışverişi yaparak derneğin ve mesleğimizin daha ileri seviyeye taşınması için kararlar alıyoruz. Sosyal bir iş yapsak da her zaman birbirimizi görme imkanımız olmuyor. Bu tür buluşmalar bize motivasyon sağlıyor' dedi.