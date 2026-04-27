Sınırlı miktarda üretilen beyaz çayın kilosu 40 bin TL

RİZE Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) tarafından sınırlı miktarda üretilen beyaz çay, kilogramı 40 bin TL'ye ulaşan fiyatıyla dikkat çekiyor. Çayın en tepe tomurcuğundan elde edilen ve yoğun emek gerektiren üretim süreci nedeniyle oldukça sınırlı miktarda üretilen beyaz çayın, yüksek antioksidan içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendirdiği ve sağlık açısından değerli olduğu belirtiliyor. ÇAYMER, beyaz çayın yanı sıra el yapımı yeşil çay, oolong ve farklı aromatik butik çaylarla da katma değeri yüksek ürünler geliştirerek çay çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.