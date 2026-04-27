Tesla Cybertruck görücüye çıktı

TESLA tarafından geliştirilen Tesla Cybertruck, Aydın'da bir AVM'de düzenlenen etkinlikte otomobil tutkunlarının karşısına çıktı. Daha önce farklı şehirlerde sergilenen model, Türkiye turunun ikinci durağı olan Aydın'da yoğun ilgiyle karşılandı. Paslanmaz çelikten üretilen gövdesi ve keskin hatlarıyla öne çıkan araç, dayanıklılık odaklı yapısıyla fark yarattı. Tasarımını savunma sanayi çeliğinden ilham aldığı ifade edilen aracın ilk etapta farklı gezegen koşullarına uygun olarak geliştirildiği belirtiliyor. Amerika'da 60 ile 100 bin dolar arasında fiyatı bulunan aracın, Türkiye fiyatı 17 milyon civarında.