Yalçın Ata’ya oda başkanlarından tam destek

3 Mayıs tarihinde yapılacak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Genel Kurulu öncesi gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu toplantısında oda başkanları Yalçın Ata'nın etrafında tek yumruk oldu. Toplantıya oda başkanları büyük ilgi gösterdi. 3 Mayıs öncesinde yapılan kurul, son yılların en fazla katılımlı başkanlar kurulu toplantısı oldu. Dayanışma ve dostluk atmosferinin hakim olduğu toplantı nezih bir ortamda geçti.

'OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ'

İESOB Başkanı Ata'ya büyük ilgi gösteren oda başkanları, kurulda yaptıkları konuşmalarda Yalçın Ata'ya tam destek verdiler. Başkan Ata'nın kısa sürede önemli hizmetler verdiğini vurgulayan başkanlar, 3 Mayıs'ta ve sonrasındaki yeni dönemde Yalçın Ata ile birlikte hareket edeceklerini açıkladılar. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erkan Özkan, Yalçın Ata'nın kendilerine bir Başkan gibi değil, bir 'Ağabey' şefkati ile yaklaştığını söylerken, Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy, "3 Mayıs'ta Yalçın Başkanımızın dimdik yanındayız, arkasındayız" şeklinde konuştu. Başkan Ata'ya bir destek de İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı'dan geldi. Bostancı, "Görevi alır almaz ilk iş olarak Yalçın Başkanımızı ziyaret ettik. Hiçbir beklentimiz olmadan koşulsuz kendisine destek vereceğimizi açıkladık" dedi. Balçova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemal Külice ise, "Yalçın Ata'nın yolu yolumuzdur. Genel kurulda ve sonrasında Başkanımızla omuz omuza çalışacak ve destek vereceğiz. Yalçın başkanımızın başarılarının daim olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

İESOB Başkanı Yalçın Ata ise, tüm başkanları kucaklayan konuşmasında camiadaki kardeşliği, sevgiyi ve saygıyı pekiştirdi. Sözlerinde birlik ve beraberlik vurgusunu ön plana çıkaran Ata, "İlk günden itibaren inançla, özveriyle çalışarak yapılamaz, çözülemez denilen pek çok işi kısa sürede başardık. Teşkilata vaad ettiğimiz uyanışı başkanlarımızın destekleriyle başardık. Yeni dönemde de aramıza yeni katılan oda başkanlarının katkılarını da alarak daha iyiyi daha güzeli yine el birliği ile yapacağız" dedi. Çalışmalarında herkesi kucaklamaya özen gösterdiklerini hatırlatan Başkan Yalçın Ata, "Esnaf kesimi geçmişten bu yana ticari ve sosyal hayata yön veren, Türk milletinin kenetlenmesine katkı koyan bir camiadır. Ahi Felsefesi'nin ışığında vatan millet aşkıyla halka hizmet etmekte, topluma değer katmaktadırlar. Onlara dokunmak, sorunlarını çözmek esnaf yöneticilerinin temel görevidir. Bu açıdan şanslıyım çünkü İzmir'de ailesinden, sosyal hayatından fedakarlık ederek çalışan özverili esnaf idarecilerimiz var. Biz bir oldukça, birbirimize sıkı sıkıya sarıldıkça aşamayacağımız engel yoktur. Yeter ki camiamızdaki kardeşliği ve güzel uyumu güçlendirerek devam ettirelim" diye konuştu.

DUAYENLER ONURLANDIRILDI

İESOB Başkanı Yalçın Ata konuşmasının ardından yeni seçilen oda başkanlarını sahneye çağırarak camiaya tanıttı. Ata, iyi niyetle çalışacak yeni başkanların ve camiadaki tecrübeli başkanların ortak sinerjileriyle esnafa daha iyi hizmetler sunulacağına dikkat çekti. Toplantı sonunda ise esnaf teşkilatına ve kendi sektörlerine 30 yıl ve üstü hizmet veren oda başkanları birer plaketle onore edildi. Duayenlere plaketlerini Yalçın Ata ile toplantıya katılan protokol üyeleri takdim etti. İESOB Başkanı Ata ayrıca esnaf odaları ve İESOB ile dayanışma içinde çalışan 16. Bölge (İzmir) ESKKK Birliği Başkanı Erdem Hünü'ye de esnaf teşkilatına verdiği katkılardan dolayı bir teşekkür plaketi verdi. Erdem Hünü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca'nın da kısa birer konuşma ile oda başkanlarını selamladıkları toplantıya, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, 16. Bölge ESKKK Birliği Genel Koordinatörü Sabahattin İspir, İBB üst düzey bürokratları da katıldı. Toplantının ardından, İESOB Başkanvekili Necdet Heppekcan'ın başkanlığında şoför odalarının katılımıyla bir istişare toplantısı da gerçekleştirildi.