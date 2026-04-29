Gazete ve televizyonlara nefes aldıracak reçete

REKABET Kurumu, yazılı ve görsel medyanın dijital platformlar nedeniyle yaşadığı reklam-gelir kaybını önleyici bir dizi tedbir almaya hazırlanıyor. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Bugün geleneksel medya ayakta kalmakta zorlanıyor. Gazeteciler 30 yıl önce verilen maaşların bugün dörtte birini alıyor. Medya kuruluşlarının gelirleri azaldı. Ayrıca bu bir demokrasi ve çok sesliliğin yitirilmesi sorunu. Medyanın gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması lazım. Reklam gelirlerinin geleneksel medyadan dijital platforma kayış nedenini inceliyoruz" dedi. Küle, medyanın birçok alanına ilişkin kapsamlı bir tebliğ hazırlığı içerisinde olduklarını anlattı. Küle, "Sanat dünyasında rekabetçi şartları oluşturacak kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz" dedi. Daha önce sinema salonları, dijital platformlar ve müzik sektörüne yönelik soruşturmalar yaptıklarını hatırlatan Küle, bu süreçlerin çıktılarıyla yeni bir yol haritası oluşturduklarını söyledi. Amaçlarının bağımsız sanatçı, yapımcı ve senaristlerin önünü açmak olduğunu belirten Küle, "Pazarı açarsak çok sayıda yetenek şans bulacak" ifadelerini kullandı. Yeni düzenleme ile sektörün ekonomik olarak rahatlaması halinde dizi sürelerinin de kendiliğinden kısalacağını vurgulayan Küle, müdahaleci değil rekabeti artırıcı bir yaklaşım benimsediklerini sözlerine ekledi.