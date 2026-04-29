Gdz Elektrik yatırımlarını büyütüyor

AYDEM Enerji bünyesinde İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren Gdz Elektrik'in Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, 2026 yılında bölgeye 13 milyar lirası yatırım, 2 milyar lirası bakım olmak üzere 15 milyar liraya yakın kaynak ayrıldığını bildirdi. Bayramoğlu, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER), İzmir'deki bir otelde düzenlediği etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, 2 kentte, 47 ilçede ve 4 milyon civarında müşteriye hizmet sunduklarını söyledi. Yıllık elektrik dağıtımının 18 bin 355 gigavatsaat, dağıtım hattı uzunluğunun 123 bin 944 kilometre seviyesinde bulunduğunu ifade eden Bayramoğlu, elektrik dağıtım sisteminin geliştirilmesi, yenilenmesi ve modernizasyonu başlıklarında yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlattı. Bayramoğlu, bölgenin gelişip büyüdüğünü, enerjiye olan ihtiyacın ve enerjiyle etkileşimin sürekli arttığını, bu nedenle mevcut sistemin büyütülmesi, genişletilmesi, modernize edilmesi ve yenilenmesinin gerekli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "2026 yılında 12,8 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirme planımız var. Bakım bütçesindeki artış oranı çok daha yüksek. Bir önceki döneme göre 2,5 katına yakın bir bakım bütçesi artışımız var."