KDK’dan kritik hamle

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan önemli bir mağduriyeti dostane çözüm yöntemiyle giderdi. Başvuranın kira yardımı ve hibe sürecine ilişkin yaşadığı sorun çözüme kavuşturuldu. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan taşınmazı kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir vatandaş, süreçte kira yardımı aldığını ve sonrasında hibe başvurusu yaptığını belirtti.

PARA İADE EDİLDİ

Başvuru sürecinde kendisine, daha önce alınan kira yardımlarının faiziyle birlikte iade edilmesi halinde hibenin onaylanacağı bildirildi. Bunun üzerine yaklaşık 121 bin TL ödeme yapan başvuran, kısa süre sonra başvurusunun "şartların sağlanmadığı" gerekçesiyle iptal edildiğini ve yatırdığı tutarın iade edilmediğini ifade ederek KDK'ya başvurdu. Yapılan görüşmeler sonucunda Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, başvuranın ödediği toplam 121.903,66 TL'nin iade edildiğini ve kesilen kira yardımı ödemelerinin yeniden başlatıldığını KDK'ya bildirdi. Öte yandan, benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla uygulamada önemli bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre, hibe ve kredi süreçlerinde kira yardımı iadesi uygulaması, başvuruların öncelikle mevzuata uygunluk açısından değerlendirilmesinden sonra ve yalnızca uygun bulunan başvurular için başlatılacak.