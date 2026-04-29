Şırnak’ta kiloyla altına son

Şırnak'ta günler süren ve binlerce kişinin katıldığı aşiret düğünleriyle ilgili yeni bir adım atıldı. Bölgede yaşayan Goyan aşireti mensupları, belediye başkanları, muhtarlar ve bölgedeki kanaat önderleri ile bir araya gelip kendi düğünleriyle ilgili bazı kararlar aldı. Düzenlemenin gerekçesi, her geçen gün artan düğün masraflarının yeni evlenen çiftlere maddi ve manevi zarar vermesi olarak gösterildi. Alınan karar, aşiret içindeki düğünlerde uygulanacak. Buna göre geline en fazla 70 gram altın takılacak ve söz merasiminde sadece geline yüzük takılacak. Söz ve nişan aynı gün yapılacak, düğün bir gün olacak. Söz kesimlerinde geline telefon ya da fazla yüzük götürülmeyecek. Damat başına giden davetliler en az 500 lira götürecek. Gelin almaya gidilirken konvoy yapılmayacak ve konvoyda en fazla 5 araç olacak.