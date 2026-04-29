Yurt dışı cihazı kullananlar dikkat! Süre azaldı telefonunuz kapanabilir...

Cep telefonu kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik süreçte son günlere girildi. Kayıt dışı kullanılan telefon kullanıcıları için son uyarılar yapılıyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen denetimler kapsamında, IMEI kaydı bulunmayan ve yurt dışından getirilen cihazlar için tanınan 120 günlük kullanım süresinin sona ermesine çok az kaldı.
120 GÜNLÜK KULLANIM SÜRESİ TAMAMLANIYOR
BTK, Türkiye'de SIM kart takılarak aktif hale getirilen ancak IMEI kaydı olmayan cihazları tespit ediyor.
SÜRE BAŞLANGICI SMS BİLDİRİMİYLE BELİRLENİYOR
Kullanım süresinin başlangıcı, kullanıcıya gönderilen bilgilendirme SMS'i üzerinden hesaplanıyor. Örneğin 5 Ocak 2026 tarihinde uyarı alan bir cihazın son kullanım tarihi 5 Mayıs 2026 olarak kabul ediliyor. Bu tarihten sonra kayıt yapılmazsa cihaz tamamen kullanıma kapanıyor.
E-SIM İLE EK SÜRE AVANTAJI
Yeni nesil telefonlarda kullanılan e-SIM teknolojisi, bazı durumlarda kullanım süresini uzatabiliyor.
Fiziksel SIM ile kullanılan 120 günlük sürenin ardından e-SIM devreye alındığında cihazın ek 120 gün daha aktif kalabildiği belirtiliyor. Böylece toplam kullanım süresi 240 güne kadar çıkabiliyor.
IMEI KAYIT ÜCRETİ YÜKSELDİ
Cihazını yasal hale getirmek isteyen kullanıcıların IMEI kaydı yaptırması gerekiyor.
YASA DIŞI IMEI İŞLEMLERİNE KARŞI UYARI
Bazı kullanıcıların Android cihazlara yasa dışı IMEI yükleme yöntemlerine başvurduğu görülüyor. Ancak bu tür işlemler hem yasal suç kapsamında değerlendiriliyor hem de ciddi yaptırımlara neden olabiliyor. iOS cihazlarda ise bu tür müdahaleler teknik olarak mümkün değil.