Akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi? 30 Nisan Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt tabelaları yeni güne değişimle başladı. 30 Nisan Perşembe günü akaryakıta zam gelirken vatandaşlar güncel fiyatları araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yeni fiyatlar merak konusu oldu. İşte 30 Nisan Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...
TABELA DEĞİŞTİ!
28 Nisan'ı 29 Nisan'a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda litre başına 2,28 TL, benzin grubunda ise 95 kuruşluk bir fiyat artışı gerçekleşti.
İSTANBUL / AVRUPA YAKASI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 63.74 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 71.64 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL
İSTANBUL / ANADOLU YAKASI
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 63.60 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 71.50 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 64.71 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 72.76TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 64.99 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 73.03 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 34.79 TL