Akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi? 30 Nisan Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt tabelaları yeni güne değişimle başladı. 30 Nisan Perşembe günü akaryakıta zam gelirken vatandaşlar güncel fiyatları araştırıyor. İstanbul , Ankara , İzmir başta olmak üzere yeni fiyatlar merak konusu oldu. İşte 30 Nisan Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

TABELA DEĞİŞTİ!

28 Nisan'ı 29 Nisan'a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda litre başına 2,28 TL, benzin grubunda ise 95 kuruşluk bir fiyat artışı gerçekleşti.