Anneler istihdama geri dönüyor İşgücü Piyasası ve Kadın İstihdamı Ekseninde Aile Dostu Politikalar Raporu'na göre, işten ayrılan kadınların yüzde 64.33'ü yeniden kayıtlı istihdama dönüyor. Aynı sektörde işe dönen kadınların oranı ise yüzde 48.2 olarak ortaya konuldu HABER MERKEZİ









Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve BM Nüfus Fonu (UNFPA) annelik ve kadın istihdamı ilişkisine yönelik önemli bir analiz çalışması gerçekleştirdi. Özel sektörde çalışan ve 2016- 2025 döneminde doğum yapan yaklaşık 1,4 milyon kadının aylık idari verilerinin analizi ile hazırlanan ve bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyan İşgücü Piyasası ve Kadın İstihdamı Ekseninde Aile Dostu Politikalar Raporu, mevcut aile dostu politikaların ve müdahalelerin kadınlar tarafından nasıl kullanıldığına ve bu kapsamda destek ihtiyacı devam eden alanlara dair önemli veriler ortaya koyuyor.

AYNI SEKTÖRE DÖNÜYORLAR

Rapora göre, doğumdan sonraki 1 ay içinde kadınların yüzde 3,7'si, 6. ay içinde yüzde 39.9'u, 12. ay itibariyle ise yüzde 56,5'i işten ayrılıyor. Bu veriler, doğum sonrası dönemde kadınların işgücü piyasasından ani bir kopuştan ziyade, zaman içinde artan bir çıkış eğilimi yaşandığını gösteriyor. İşe geri dönüş oranları da incelemenin ele aldığı bir diğer önemli başlık. İşten ayrılan kadınların yüzde 64,33'ü yeniden kayıtlı istihdama dönüyor; ortalama dönüş süresi ise 13,3 ay. Kadınların yüzde 15,9'u aynı firmaya dönerken, aynı sektörde işe dönen kadınların oranının yüzde 48,2, aynı mesleğe dönüş yapanların oranı ise yüzde 53,1. Bu durum, dönüşün çoğunlukla işyeri değiştirerek gerçekleştiğini gösteriyor. Raporda, doğum sonrası işten ayrılan kadınların kamu maliyesi üzerindeki etkisi de analiz ediliyor. Buna göre, 2016-2024 döneminde doğum sonrası işten ayrılıp kayıtlı istihdama geri dönmeyen toplam 309 bin 581 kadın var. Bu kadınların sadece yarısı bile istihdam kalsaydı, yaklaşık 797 milyar TL prim geliri ve 491 milyar TL gelir vergisi geliri elde edilecekti.