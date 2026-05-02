‘İhracatta konumumuzu daha da güçlendireceğiz’

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hizmet ticaret fazlası 63 milyar dolara ulaşarak, bu alandaki potansiyelimizi açıkça ortaya koymaktadır" dedi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz. Hizmet ticaret fazlası 63 milyar dolara ulaşarak, bu alandaki potansiyelimizi açıkça ortaya koymaktadır. Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla vergi indirimini yüzde 100'e çıkararak, yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz" ifadelerine yer verdi.