Suudi Arabistan ile dev anlaşma

TÜRKİYE ve Suudi Arabistan, sadece petrol değil, yenilenebilir enerjide de ortak olmak için düğmeye bastı. Suudi Arabistan firmalarının Türkiye'de Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) kurmasına ilişkin anlaşma TBMM'ye sunuldu. Anlaşmanın gerekçesinde; Türkiye'de toplam 5.000 MW kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgâr enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirilmesinin kararlaştırıldığına dikkat çekilerek, "Bu kapsamda ilk aşamada, Sivas ve Karaman'da her biri 1.000 MW olmak üzere toplam 2.000 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinin kurulması planlanmaktadır. Tamamı dış finansman yoluyla gerçekleştirilecek söz konusu projeler, doğrudan yabancı yatırım niteliği taşımakta olup uluslararası finans kuruluşları tarafından da desteklenecektir" denildi. Gerekçeye göre, inşa edilecek santrallerden üretilecek elektrik enerjisi, 30 yıl süreyle Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından satın alınacak. Bu sürenin sonunda EÜAŞ'ın santralleri bedelsiz devralma hakkı olacak. Anlaşma ile yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve 2035 yılına kadar hedeflenen 120.000 MW güneş ve rüzgâr kurulu gücüne ulaşılması planlanıyor.