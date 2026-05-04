220 bin genç evlilik kredisinden yararlandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı yayında evlilik kredisi ve sosyal yardımlara yönelik bilgiler paylaştı. Nüfus Politikaları Kurulu aracılığıyla nüfusa yönelik tüm politikalara bütüncül bir perspektifle yaklaştıklarını vurgulayan Göktaş, "13 Ocak 2025'te hem evlilik kredisini yaygınlaştırdık hem de doğum yardımlarını genişlettik. 220 bin gencimiz evlilik kredisinden yararlandı. Bu evliliklerden 9 bin 8 bebek doğdu. 18-29 yaş aralığında olmak kriterlerimizden biri. Bu kredi 250 bin ve 200 bin lira. Sebebi ise evlenmek isteyen çiftlerimizin önündeki engelleri kaldırmak. 12 ay içerisinde çocuk sahibi olurlarsa krediyi 12 ay öteliyoruz" bilgisini paylaştı.