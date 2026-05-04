Aidat artışlarına sınırlama geliyor!

TBMM Genel Kurulu bu hafta yoğun gündemle toplanıyor. Tapu düzenlemesi kapsamında site aidatlarına sınırlama getirilecek, depremzedelere yönelik finansal koruma adımları da ele alınacak. Haftalık çalışmalarına başlayacak Genel Kurul, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklife göre, site yönetimlerinin aidat artışına ilişkin yetkisi sınırlandırılacak. Böylece keyfi zamların önüne geçilecek. Düzenleme kapsamında tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı bir bütçenin bulunmadığı durumlarda ise aidat artışı yalnızca yeniden değerleme oranıyla sınırlı kalacak.