EİB’in ihracatında bahar coşkusu

NİSAN ayıyla birlikte ihracat bahar coşkusu yaşanıyor. Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatı 4 aylık dönemde yüzde 4'lük artışla 5 milyar 926 milyon dolardan 6 milyar 155 milyon dolara çıkarken, EİB son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 2'lik artışla 18 milyar 322 milyon dolardan 18 milyar 733 milyon dolara ilerledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin özel ticaret sistemi verilerine göre; Ege Bölgesi'nin 2025 yılı nisan ayında 2 milyar 208 milyon dolar olan ihracatı 2026 yılı nisan ayında yüzde 19'luk artışla 2 milyar 635 milyon dolara ilerledi. Ege Bölgesi'ndeki 9 ilin tamamı nisan ayında ihracat artışına imza attı. İzmir'in ihracatı yüzde 15'lik artışla 1 milyar 100 milyon dolardan 1 milyar 296 milyon dolara çıkarken, İzmir, Ege Bölgesi ihracatının yüzde 49'una imza attı. Nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Bizler moralimizi yüksek tutup bu artışın devam etmesi ve geçmiş performansımızı tekrar kazanmak arzusundayız. TCMB'nın yüzde 3 döviz dönüşüm desteğini 3 ay uzatması, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında, ihracatçı kurumlar için kurumlar vergisinin yüzde 20'den yüzde14' e düşürülmesi hem imalat hem ihracat faaliyetlerini birlikte yürüten kurumlar için ise kurumlar vergisinin yüzde 19'dan yüzde 9'a indirilmesi geleceğe yönelik umutlarımızı artırıyor" şeklinde konuştu.