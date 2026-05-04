Ek doğum izni başvuruları bugün başlıyor! O tarihi kaçırmayın!

24 HAFTA ÜZERİNDEN ÖDEME

BAŞVURULAR, çalışanların bağlı bulundukları kurumlara yapılacak ve 15 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Başvuruların ardından SGK tarafından rapor süreleri güncellenecek ve çalışanlar sistem üzerinden kalan izin sürelerini görebilecek. Yetkililer, ilk etapta yaklaşık 20 bin annenin düzenlemeden yararlanmasının beklendiğini, başvuru süreci ilerledikçe bu sayının artabileceğini belirtiyor. Doğum izni ödemeleri de güncellenen süreye göre yeniden hesaplanacak.

SGK'lı çalışanlara izin süresi boyunca 24 hafta üzerinden ödeme yapılacak. Devlet memurları için ise maaş ödemelerinin kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi. Yeni düzenleme kapsamında doğum destek ödemeleri de sürüyor.