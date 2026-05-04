Ek doğum izni başvuruları bugün başlıyor! O tarihi kaçırmayın!

ÇALIŞAN annelerin doğum izni süresini 24 haftaya çıkaran yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında ek doğum izni başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başlandı.
Yeni uygulamayla doğum izni süresi, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak güncellendi. Çoğul gebeliklerde ise izin süresi 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldı. Ayrıca doğumdan önceki çalışılabilir sürede yapılan düzenlemeyle, doğum sonrası döneme aktarılabilecek süre artırıldı.
İlave 8 haftalık doğum izninden, doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması koşuluyla yararlanılabilecek. 15 Ekim 2025 ve öncesindeki doğumlar ise düzenleme kapsamına girmeyecek. Analık izni süresi dolmuş ancak 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftalık süreyi tamamlamamış olan çalışanlara, talep etmeleri halinde ek izin verilecek.
24 HAFTA ÜZERİNDEN ÖDEME
BAŞVURULAR, çalışanların bağlı bulundukları kurumlara yapılacak ve 15 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Başvuruların ardından SGK tarafından rapor süreleri güncellenecek ve çalışanlar sistem üzerinden kalan izin sürelerini görebilecek. Yetkililer, ilk etapta yaklaşık 20 bin annenin düzenlemeden yararlanmasının beklendiğini, başvuru süreci ilerledikçe bu sayının artabileceğini belirtiyor. Doğum izni ödemeleri de güncellenen süreye göre yeniden hesaplanacak.
SGK'lı çalışanlara izin süresi boyunca 24 hafta üzerinden ödeme yapılacak. Devlet memurları için ise maaş ödemelerinin kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi. Yeni düzenleme kapsamında doğum destek ödemeleri de sürüyor.
1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için ilk çocuğa tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklara ise aylık 5 bin lira destek veriliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken, şimdiye kadar yüz binlerce başvuru yapıldığı bildirildi. Yetkililer, düzenlemenin kadınların iş gücüne katılımını desteklemeyi ve doğum sonrası istihdam kayıplarını azaltmayı amaçladığını ifade ediyor.