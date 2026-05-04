Güneş gözlüğü ticaretinde İtalya öne çıktı

TÜRKİYE, 2026 yılının ocak-mart döneminde 85.5 milyon dolar karşılığında 2 milyon 317 bin 235 adet güneş gözlüğü ithal ederken, en fazla alım 45,5 milyon dolar ile İtalya'dan yapıldı; İtalya'yı Çin, Tayland, Japonya ve Fransa izledi. Aynı dönemde Türkiye'nin güneş gözlüğü ihracatı 2,4 milyon dolar olurken, toplam 164 bin 272 adet gözlük dış satımı gerçekleştirildi. İhracatta en büyük pay 470.1 bin dolar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapılırken, İtalya, Rusya, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri diğer önemli pazarlar arasında yer aldı.