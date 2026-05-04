Hürmüz Boğazı endişesi emtia fiyatlarını yükseltti

EMTİA piyasalarında tamamlanan haftada jeopolitik riskler, merkez bankalarının faiz kararları ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin arz endişeleri fiyatlamalarda belirleyici oldu. ABD-İran hattındaki gelişmeler ve müzakere sürecine ilişkin belirsizlikler özellikle enerji piyasalarında oynaklığı artırırken, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere büyük merkez bankalarının faizleri sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın temkinli mesajları piyasalarda etkili oldu. Bu gelişmelerle tahvil faizleri yükseldi. Değerli metaller paladyum hariç düşüş kaydederken, baz metallerde karışık seyir izlendi.