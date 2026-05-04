İran’da dolar rekor seviyeyeleri gördü

İRAN'DA ABD doları, serbest piyasada tarihi seviyelere çıkarak 184 bin tümen düzeyinden işlem gördü. Bu gelişmeyle birlikte İran'ın ulusal para birimi tümen, dolar karşısında tarihinin en düşük değerlerinden birini kaydetmiş oldu. Serbest piyasada doların satış kurunun 184 bin tümen seviyesine ulaşması, ülkede para birimindeki değer kaybının hızlandığına işaret etti. Böylece İran ekonomisinde döviz kuru üzerindeki baskı yeniden gündeme geldi. ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat öncesinde 1 ABD doları 160 bin tümen seviyesinden işlem görüyordu. Savaş sürecinin ilerleyen dönemlerinde ise kurun bir ara 135 bin tümen seviyesine kadar gerilediği, ancak son dönemde yeniden yükseliş eğilimine girdiği belirtildi. Ekonomik göstergelerdeki bu dalgalanmanın, İran'ın ulusal para biriminde istikrarsızlığa yol açtığı ifade ediliyor. Uzmanlar, değer kaybında ABD'nin uyguladığı ağır yaptırımların ve bölgedeki çatışma ortamının neden olduğu ekonomik baskıların etkili olduğunu değerlendiriyor. Serbest piyasada yaşanan yükselişin, ithalat maliyetleri ve iç piyasa fiyatları üzerinde de baskı oluşturabileceği belirtilirken, döviz kurundaki hareketliliğin önümüzdeki dönemde de yakından izleneceği ifade ediliyor.