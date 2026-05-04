Nisan ayı enflasyonu belli oldu | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklinin temmuz ayında alacağı zamma yönelik hesaplamalar şimdiden başladı.
OCAK, ŞUBAT VE MART ENFLASYONU BELLİ OLDU
Öte yandan 2026 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayına yönelik TÜFE verileri ortaya çıktı. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 mart ayında yüzde 1,94 yıllık 30,87 oldu.
Bu oranlar hesaplandığında 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 10.04'e ulaştı. Mart ayından memur ve memur emeklilerine yansıtılacak bir enflasyon farkı oluşmadı.
OCAK AYI ZAMMI NE KADARDI?
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Aralık 2026'da ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Böylece milyonların maaş zamlarını belirleyen toplam enflasyon ve enflasyon farkı da ortaya çıktı.
Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.
OCAK AYI EMEKLİ ZAMMI HESABI
• Toplam enflasyon: %12.19
• 6 aylık enflasyon farkı: %6,85
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Kümülatif zam: %18,60
Emekli zammı için 6 aylık enflasyon göz önüne alındığında SSK Bağkur emeklisinin yüzde 12,19 zam alacağı hesaplandı.
NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞI HESABI
Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına yönelik aylık enflasyon verilerini açıkladı. Böylelikle emekli maaşı hesabı için 4 aylık veri belli oldu. Aylık enflasyon 4,18 olarak açıkladı. Böylelikle toplam enflasyon yüzde 14,64 olurken ortaya çıkan enflasyon farkı yüzde 3.28 şeklinde hesaplandı.
• Toplam enflasyon: %14,64
• 6 aylık enflasyon farkı: %3,28
• Toplu sözleşme zammı: %7
• Kümülatif zam: %10.51