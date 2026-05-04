Şarj istasyonları Rekabet Kurumu’nun radarında

REKABET Kurumu Başkanı Birol Küle enerji sektöründe alacakları kararlarda öncelikli olarak ulusal güvenliği gözeteceklerini kaydetti. Küle, şarj istasyonlarının yaygınlaşması ve vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla daha önce aldıkları bir kararın tüm Türkiye için emsal olduğunu belirtti. Küle, "Geçtiğimiz yıllarda İstanbul-İzmir otoyolunda şarj istasyonlarıyla ilgili münhasırlıklar vardı. Onu kaldırdık. Dinlenme tesisinde diğer teşebbüslerinde şarj istasyonu kurabilmelerinin önünü açtık. Şimdi başka bölgelerde bu tür münhasırlıklar varsa bunları da ciddi şekilde denetime tabi tutarız" dedi.