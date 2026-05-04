Yat yarışında Türkiye ikinciliğe demir attı

T ürkiye, gemi, yat ve hizmetleri sektöründe son yıllarda gösterdiği ihracat performansı, tasarım kabiliyeti ve üretim kapasitesiyle mega yat üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre sektör, istikrarlı büyümesini sürdürerek ihracatını rekor seviyelere taşıdı. Gemi, yat ve hizmetleri sektöründe ihracat 2018 ve 2019 yıllarında 1 milyar dolar seviyelerine yakın gerçekleşirken, 2022 yılında 1 milyar 453 milyon doları aştı.

2024 yılında 1 milyar 912 milyon dolar olan ihracat, 2025'te 2 milyar 243 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2026 yılının ocak-nisan döneminde ise sektör ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103.8 artarak 457 milyon 392 bin dolardan 932 milyon 365 bin dolara yükseldi.

İLK SIRADA İTALYA VAR

Sektördeki yükselişte Türkiye'nin özellikle özel üretim yat projelerinde geliştirdiği tasarım ve mühendislik kabiliyeti etkili olurken, yüksek kalite standartları ve zamanında teslim edilen projeler de uluslararası rekabet gücünü artırdı. Mega yat üretiminde ülkeler sıralamasında İtalya ilk sırada yer alırken, Türkiye ikinci sıraya yükseldi.