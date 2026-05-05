  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi AKARYAKIT FİYATLARI 5 MAYIS | Araç sahipleri dikkat! Tabelalar değişti: İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI 5 MAYIS | Araç sahipleri dikkat! Tabelalar değişti: İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin fiyatları

Brent petrol fiyatlarının 113,52 dolar seviyesine yükselmesi, akaryakıt piyasasında yeni fiyat değişimlerini gündeme getirdi. 5 Mayıs itibarıyla benzin, motorin ve LPG litre fiyatları yeniden güncellenirken, sürücüler “zam gelecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Türkiye genelinde güncel akaryakıt fiyatları ve sektördeki son gelişmeler…

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Petrol piyasalarında Orta Doğu kaynaklı gerilim fiyatları yukarı taşımaya devam ederken, Türkiye'de akaryakıt tabelaları da bir kez daha değişti.

Brent petrolün 114 dolar seviyesine yaklaşmasıyla birlikte yapılan son zamların ardından, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları yeniden güncellendi. Peki büyük şehirlerde akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel rakamlar…

5 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 63.74 TL

Motorinin litresi: 71.64 TL

LPG: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 63.60 TL

Motorinin litresi: 71.50 TL

LPG: 34.39 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 64.99 TL

Motorinin litresi: 73.03 TL

LPG: 34.79 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 64.71 TL

Motorinin litresi: 72.76 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA